ÖSYM'den MEB-EKYS için ''saat'' uyarısı

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için 21 Nisan'da ilk kez düzenlenecek 2019-MEB-EKYS ile ilgili hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre, adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.