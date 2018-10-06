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ÖSYM'den üniversitelerin yabancı dil muafiyet sınavı için ön çalışma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından kurum ön çalışma başlattı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından ön çalışma başlatıldı.  
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturulmasının önemini vurgulamış, bu amaçla üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının "ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceğini" ifade etmişti. 
 
ÖSYM yetkilileri, konuya ilişkin AA muhabirine, "ÖSYM olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının hemen akabinde konuya ilişkin gerekli ön çalışmalar başlatılmıştır. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızdan konuya ilişkin doğrudan bir talimat geldiğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile koordineli bir şekilde çalışarak, gerekli tüm hazırlıklarımızı en kısa sürede başlatacağız." açıklamasını yaptı.
 
ÖSYM yetkilileri, yabancı dil alanlarında 12'si e-Sınav, 3'ü basılı sınav olmak üzere, 25 farklı dilde her yıl 200 binin üzerinde adayın katıldığı toplam 15 sınavı başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

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