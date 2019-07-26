Özel eğitimdeki öğretmenler için '3D' eğitimi

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve "Okul Eğitiminde Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İş Birliği Programı" kapsamında Avrupa Komisyonu ve Portekiz Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Geleceğin Eğitiminde 3D Yazıcıların Kullanılması (3DP) Projesi" hayata geçirilecek.

2023 Eğitim Vizyonu'ndaki "dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenlerin desteklenerek teşvik edilmesi" ve "ileri öğrenme ortamları için materyal ve model geliştirme çalışmaları yapılması" hedefleri doğrultusunda oluşturulan proje, uluslararası alanda uygulanacak.

Projeyle özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrencilerinin analitik ve matematik becerileri ile mekansal farkındalıklarını geliştirebilmek için öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin uluslararası düzeyde artırılması amaçlanıyor.

7 ÜLKE ORTAKLIĞINDA "UZMAN ÖĞRETMENLER AĞI" KURULACAK

24 ay sürmesi planlanan 3DP Projesi kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, Romanya, Polonya, İspanya, Yunanistan, İtalya'daki okullar, iş dünyası, üniversiteler gibi farklı sektör temsilcilerinin katılımıyla eğitim alanında sektörler arası iş birlikleri desteklenecek.

Bu çerçevede dünyada endüstri alanında yakın geleceğin olmazsa olmazı olarak görülen "3D" yazılım eğitimlerine yönelik yenilikçi yaklaşımları içeren öğretmen rehber kitabı hazırlanacak. Kitap, projeye ortak ülkelerin eğitim mevzuatlarına uygun olarak tasarlanacak ve her ülkenin kendi dilinde yayımlanacak.

Ayrıca ülkeler arası fikir alışverişi yaparak okullarda dijital dönüşümü sağlayabilmek amacıyla uluslararası "3DP Uzman Öğretmenler Ağı" kurulacak ve öğretmenler için uluslararası çapta 3D modelleme kursu düzenlenecek.