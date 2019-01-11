Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınav sonuçları açıklandı.
- AA
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 13-14 Ekim 2018'de uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı yazılı sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri kaydedildi.
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