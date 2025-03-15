İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • ''Sıfır Atık Yarışması'' başvuruları başladı
Eğitim

''Sıfır Atık Yarışması'' başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerde geri dönüşümü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla tüm okul kademelerinde düzenlenecek 'Sıfır Atık Yarışması' için başvurular başladı.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 13:09 - Güncelleme:
''Sıfır Atık Yarışması'' başvuruları başladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi ve özel okullarda öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sıfır Atık Yarışması" düzenlenecek.

Bu yılki yarışmaya, öğrenci katılımına açık "Çizgi Roman" ve "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorilerine ek olarak okulların katılabileceği "Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisi de eklendi.

"Çizgi Roman" kategorisine, ortaokul ve lise öğrencileri, sıfır atık temasını işledikleri özgün çizgi romanlarıyla katılabilecek.

"Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorisine okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, atık malzemelerle tasarladıkları sanatsal çalışmalarla katılım sağlayabilecek.

"Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisine ise tüm seviyelerdeki okullar, dikey bahçeler, yeşil duvarlar, kompost alanları, organik tarım bahçeleri, güneş panelleri, yenilenebilir enerji köşeleri, geri ve ileri dönüşüm, permakültür bahçeleri, yeşil çatılar gibi doğa dostu çalışmalarıyla başvurabilecek.

Yarışma kategorilerinde ilk üçe girenlere yaş gruplarına göre akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar ve elektrikli bisiklet gibi ödüller verilecek. Ayrıca okullara çevre beratı ile sürpriz hediyeler sunulacak.

Katılımcılar, eserlerini 11 Nisan'a kadar okul müdürlüklerine teslim edebilecek. Değerlendirme okul, ilçe, il ve bakanlık seviyelerinde yapılacak.

Ödül töreni, haziran ayında kutlanan Çevre Haftası'nda gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, yarışma şartları ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiye "https://meb.ai/QDLo3T" adresinden ulaşılabilir.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • Sıfır Atık Yarışması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.