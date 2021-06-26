Sınava geç kalan işitme engelli genç kız, sinir krizi geçirdi

DHA 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:37 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:37

YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için saat 10.00'da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne gelen Didem Öğdü, sınav salonunu karıştırıp başka fakülteye gitti. Saat 10.15'teki sınav için çevredekilerin yardımıyla Eğitim Fakültesi önüne gelen Öğdü, geciktiği için salona alınmadı. Fakülte önünde sinir krizi geçiren ve dakikalarca gözyaşı döken Öğdü'yü veliler teselli etmeye çalıştı.

Telefona yazdığı mesajlar ile iletişim kurmaya çalışan Didem Öğdü'ye yardım eden polisler, genç kızı adresini öğrenip evine götürdü.