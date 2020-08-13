Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı üniversitelerin açılacağı tarihi açıkladı

13 Ağustos 2020 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 17:43

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu, pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyordu. Gelen son dakika haberine göre; YÖK Başkanı üniversitelerin açılacağı tarihi açıkladı. Bu yıl ilk defa üniversiteye başlayacak öğrenciler için daha büyük öneme sahip olan üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan son dakika açıklaması...

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son açıklamayla birlikte üniversitelerin Ekim ayında açılacağı açıklanmış oldu. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklama ile üniversitelerin açılış tarihi 1 Ekim sonrası olarak belirlendi. İşte, 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi hakkında detaylı bilgiler...

YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.

Bunun yanı sıra “Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkân tanıdık.

Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek.

Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesile ile getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz.

Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz"