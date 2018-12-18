Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgula 2018 MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgula 2018 MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Öğretmen olmak isteyen adaylar 2018 Sözleşmeli öğretmen atama mülakatları son günü ve sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik için mülakatlar 10 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Sonraki süreçte ise itirazlar ve tercihlerin alınması için süreç başlayacak. Öğretmen atamaları 7 Şubat 2019 tarihinde belli olacak. Geçtiğimiz yıl en çok atama hangi branşa olmuştu? MEB’in açıkladığı kontenjan dağılımına göre, 3 bin 570 ile en çok sınıf öğretmenliğine alım yapılmış onu 2 bin 193 kontanjanla İngilizce, 2 bin 143 ile din kültürü ve ahlâk bilgisi, 1.835 ile ilköğretim matematik ve 1.720 kişi ile okul öncesi takip etmişti. İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları devam ediyor! Sonuçlar ne zaman açıklanır?

2018 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları tarihi belli oldu. 20 bin öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik için mülakatlar devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamsı yapacak. Mülakata katılan öğretmenler de sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik için mülakatlar 10 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Sonraki süreçte ise itirazlar ve tercihlerin alınması için süreç başlayacak. Öğretmen atamaları 7 Şubat 2019 tarihinde belli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sonuçlar ise 15 Ocak'ta belli olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Aralık tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Mülakat sonuçlarının 15 Ocak'ta MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

TERCİHLER NE ZAMAN?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler 28 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek. Açıklanan kontenjan dağılımına göre ne çok alım 3 bin 570 kişi ile sınıf öğretmenliğine yapılacak.

MÜLAKAT SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli Öğretmenlik ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular şöyle:

1. Sözleşmeli Öğretmenlik Alımları Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik için de aynen kadrolu öğretmenlik gibi bir atanma süreci yaşanır. Yine aynı şekilde KPSS puan üstünlüğüne göre, MEB’in belirlediği kontenjanlara atamalar yapılır. Ancak TBMM Milli Eğitim Komisyonunda geçen ilgili maddeye göre, KPSS puanının yanı sıra sözleşmeli öğretmen atamalarında sözlü mülakatta yapılacak. Sözlü mülakatla ilgili bilgi için 18. soruda.

2. Sözleşmeli Öğretmenlikte Maaşlar Ne Kadar?

Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olmaktadır. 2017 yılı için sözleşmeli öğretmen maaşları ortalama olarak 2800 civarıdır.

3. Sözleşmeli Öğretmenler Yazın Maaş Alır mı?

Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.

4. Sözleşmeli Öğretmenler Ek Ders Alabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi haftalık maaş karşılığı 15 saat çalışırlar. Bunun üzerindeki çalışmalarda ek ders alınabilir.

5. Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var mıdır?

Sözleşmeli öğretmenlikte özlük hakların diplerde bulunduğunu söylemiştir. Bunların başında hiçbir şekilde tayin hakkınızın olmamasıdır.

6. Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi devam ettiği sürece hiçbir şekilde eş durumu ve sağlık özrü gibi durumlarla tayin olması mümkün değildir.

7. Sözleşmeli Öğretmenin Memur/İşçi Eşlerinin Tayin Durumu Nedir?

Sözleşmeli öğretmenin eşi eğer memursa, öğretmenin eşi öğretmenin bulunduğu ile eş durumu tayini isteyebilecek. Eğer eş özel sektörde ise eş durumun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

8. Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?

Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM’lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.

9. Sözleşmeli Öğretmenler Ne Zaman Tayin İsteyebilecek?

Sözleşmeli öğretmenler 4 yıl sözleşmeye bağlı çalıştıktan sonra kadroya alınabilecekler. Kadroya alındıktan 1 yıl sonra eş durumu, 2 yıl sonra ise il içi ve il dışı tayinleri yapılabilecektir.

10. Sözleşmeli Öğretmenlik İçin KPSS ve Formasyon Şart mıdır?

Evet. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerin atanma şartlarına tabidirler. Bu nedenle formasyon ve KPSS puanı şarttır. Sözleşmeli öğretmenlik için alım yapılacak kontenjanların belirlenmesinden sonra kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakat sonrasında oluşacak puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.

11. Sözleşmeli Öğretmenlikte İş Güvencesi Var mıdır?

Özlük haklarının sözleşmeli öğretmenlikte maalesef dip yaptığını söylemiştik. Bu özlük haklarının en başında ise iş güvencesi gelmektedir. Sözleşmeli öğretmen olarak atandığınızda kesinlikle iş güvencesine sahip olmayacaksınız. Her an bir soruşturma ya da bir sıkıntıda işinize son verilebilecek.

12. Sözleşmeli Öğretmenler Sadece Doğu ve Güneydoğu’ya mı Atanacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın konuşmalarında sözleşmeli öğretmenlerin bu bölgelere atanacağı sonucu çıkmaktadır. Ancak önceki yıllarda da olduğu gibi sözleşmeli öğretmenlerin büyük bir ağırlığının bu bölgelere atanmaları beklenmekle birlikte başka bölge ve illere de atamaların yapılacağı öngörülmektedir. Sonradan Milli Eğitim Komisyonunda geçen maddeye göre kalkınmada öncelikli illere sözleşmeli öğretmenlik ataması yapılacak.

13. Bundan Sonra Sadece Sözleşmeli Öğretmen Ataması mı Yapılacak?

Hayır. Muhtemelen bakanlık öğretmen açığına göre bir atama kontenjanı belirleyecek. Faraza: Bakanlık 25 bin atama kontenjanı belirledi ve bunların 10 bininin kadrolu atama olacağı belirtildi. İlk önce kadrolu öğretmenlik alımları yapılır ve isteyenler başvurularını tamamlar. Kadrolu öğretmenlik alımlarından sonra geriye kalan 15 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı başvuruları başlar. Tekrar başvurular alınır ve KPSS puan üstünlüğüne göre atamalar yapılır.

14. Sözleşmeli Öğretmenlikte Çalışılan Süre Zorunlu Çalışma Süresi (Doğu) Görevinden Sayılır mı?

Bu konuda bakanlık henüz bir açıklama yapmadı fakat, kadronuzun olmaması çalışılan sürelerin doğu görevine sayılmasını zorlaştırmaktadır. Muhtemelen doğu görevinden sayılmayacaktır.

15. Sözleşmeli Atandım, Sonraki Kadrolu Öğretmen Alımlarına Başvurabilir miyim?

(Önceki sözleşmeli öğretmenlikte bu durum böyleydi. Şimdiki sözleşmeli öğretmenlikte bu durumla ilgili henüz bir açıklama yok. Bu nedenle bu maddeyle ilgili yorumumuza dikkate almayın lütfen.) Sözleşmeli atansanız dahi sonraki kadrolu atamalarına aynı KPSS puanıyla ya da sonraki KPSS puanlarıyla başvurabilir ve atanacağınız okulda kadroya geçebilirsiniz.

16. Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları her ile yapılacak mı?

Hayır. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları sadece kalkınmada öncelikli illere yapılacaktır. Bu iller TBMM Milli Eğitim Komisyonunda belirlenmiştir.

17. Sözleşmeli Öğretmenlikte hizmet süresi, derece ve kıdem ilerlemesi sayılacak mı?

Evet. KHK’da yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenler görev yaptıkları sürelerin hizmet puanını, derecesini alabilecekler.

18. Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarında mülakat süreci nasıl işleyecek?

Sözlü sınav için ilgili branşta alım yapılacak kontenjanın 3 katı kadar aday mülakata çağrılır. Daha önce bakanlık tarafından oluşturulan sözlü sınav merkezine adaylar tercihleri sonucunda sözlü sınava alınacaklar.

Sözlü sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve sözlü mülakatta 60 puan üstü alan adaylar başarılı sayılıp tercih yapabilecekler. Sözlü sınav puanının sıralamasına göre yerleştirmeler yapılabilecek.

19. Sözlü mülakat sonrasında tercih yapacak mıyız? Atama yerleştirmeleri sözlü puana göre mi yapılacak?

Evet, sözlü mülakat sonrasında adayların aldıkları puanlar tercih için kullanabilecekleri puanlar olacak. Bu durumda KPSS puanının bir işlevi kalmayacak.

Sözlü sınavda başarılı olmuş adaylar 20 İl/İlçe tercihinde bulunacaklar. 21. tercih ise bu tercihler dışında bir yere atanıp atanamayacağınızı belirleyen bir kura tercihi olacaktır.

20. Atamam gerçekleştikten sonra göreve nasıl başlayacağım?

Sözleşmeli öğretmenlik atamanız gerçekleşirse 15 gün içerisinde; atandığınız İl/İlçe MEM’e gidip sözleşme yapacaksınız. Bu sözleşmede Milli Eğitim Müdürlüğü sizi ihtiyaç bulunan bir okula yönlendirecek.

21. Sözleşmeli öğretmenlik atamasından sonra bir alım daha yapılacak mı?

Sözleşmeli öğretmenlik alımlarından sonra 6 ay içerisinde görevine başlamayan ya da istifa eden öğretmenlerin yerine yine sözlü mülakat puan sıralamasına göre yerleştirmeler yapılacaktır. Ancak bu süre 6 ay ile sınırlıdır.

22. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, hangi durumlarda görevime son verilebilir?

Sözleşmeli öğretmenlerin her yıl sözleşme yenilemesi yapması şarttır. Bu sözleşmeler yenilenirken sözleşmeli öğretmenin aşağıdaki durumlardan dolayı görevine son verilebilir:

Her yıl sonunda yapılacak olan öğretmen performans değerlendirmesine göre başarısız olanlar,

Sonradan öğretmenlik şartlarını taşımadığı anlaşılan,

Sözleşmeli öğretmenin 65 yaşını doldurması halinde görevlerine son verilir.

23. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, istifa edebilir miyim?

Evet, sözleşmeli öğretmenler bir ay önceden yazılı olarak başvurmaları halinde sözleşmelerini feshedebilecekler.

24. Sözleşmeli öğretmen olarak atandım, doğum-askerlik izni kullanabilir miyim?

Bu izinleri kullanmak istediğinizde sözleşmenizi bu nedenlerden dolayı feshetmeniz gerekmektedir. Daha sonra görevinize dönebilmeniz için;

Sözleşme feshinden dolayı tazminat almamanız,

Doğumdan sonra en geç 1 yıl içerisinde,

Askerlik görevinden sonra en geç 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenliğe tekrar başvurmanız gerekiyor.

Bu durumda olup tekrar sözleşmeli öğretmenliğe başvuranlar 30 gün içerisinde sözleşmeli öğretmenlik görevine başlatılır.

25. Sözlü mülakat soruları hangi konulardan çıkacak?

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25.

26. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında puan sınırı var mı?

Evet, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adayların (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olması şarttır.

27. Sözleşmeli Öğretmenlikten istifa ettim, bir sonraki sözleşmeli öğretmen alımına başvurabilir miyim?

MEB’in yaptığı açıklamaya göre, başka devlet kadrolarında sözleşmeli bir pozisyonda çalışırken istifa edilip sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapılabilecek. Ancak sözleşmeli öğretmen pozisyonundayken çalışıp sözleşmeli öğretmenliğe başvuru için 1 (bir) yıl beklenmesi gerekmektedir.