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Eğitim

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! YÖK'ten yüzde 25 ek kontenjan kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! YÖK'ten yüzde 25 ek kontenjan kararı
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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) olağanüstü hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasına karar verildi.

Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

Karar kapsamında deprem bölgesindeki Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri bulunuyor.

Depremzede adaylar tercih sayısına bağlı ve önceliklerine göre tercih sırasını gözeterek, genel kontenjanla kendilerine ayrılan ilave kontenjan kapsamındaki programlardan tercih yapabilecek.

Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı kanunda öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsam dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.

Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olunması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.

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