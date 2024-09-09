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Eğitim

Bakan Tekin: Bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla açıklama yaptı. Tekin konuşmasında, 'Biz bugün eğitim öğretim yılına bu ülkeyi bize vatan kılan şehitlerimizi ecdadımızı anmak ve onları hayırla yad etmek için bir ilk ders etkinliğiyle başladık' dedi. Cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında da açıklamada bulunan Bakan Tekin, 'İçimizi yakan Narin kızımız, aynı zamanda öğrencimiz... En yakında zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum' dedi.

9 Eylül 2024 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
Bakan Tekin: Bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin Arjantin İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarının satır başları:

Biz bugün eğitim öğretim yılına bu ülkeyi bize vatan kılan şehitlerimizi ecdadımızı anmak ve onları hayırla yad etmek için bir ilk ders etkinliğiyle başladık

İçimizi yakan Narin kızımız, aynı zamanda öğrencimiz... En yakında zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum

Dünyanın neresinde olursa olsun adaletsizliğe haksızlığa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilecek bir farkındalık oluşturmak için bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık

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