Tekli eğitime geçilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda bütçeler üzerinde milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan sözleşmeli öğretmenliğe atama süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Selçuk, “Ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması için ayrılan 5 bin kontenjanın tamamı kullanılmış ve bu konuda herhangi bir boş kontenjanımız kalmamıştır” bilgisini aktardı.

298 BİN DERSLİK

2003’ten bugüne 5 bin 37’si eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere 21 bin 662 engelli personel istihdamının sağlandığını bildiren Bakan Selçuk, ocak ayı başında engelli öğretmen alımının tekrar başlayacağını açıkladı. Bu yıl içerisinde Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan vekil öğretmen sayısının 10 olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, fiilen görev yapan engelli personel sayısının da 22 bin 567 olduğunu kaydetti. Hayırseverler dışında yapılan derslik sayısına ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, “2003-2018 yıllarında 50 bini hayırsever olmak üzere 298 bin derslik yapılarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

İKİ YILDA BİTECEK

Bakan Selçuk, Türkiye genelinde ikili eğitimi sonlandırmak amacıyla 63 bin 501dersliğin yapımının halen devam ettiğini belirterek “Yapımı süren derslikler bitirildikten sonra ikili eğitimin sonlandırılması için ihtiyaç duyulan derslik sayısı 29 bin 535’tir. Burada 163 bin ihtiyaç olduğundan bahsedildi, gerçek rakam 29 bin 535’tir. İhtiyaç duyulan derslikler iki yıl içerisinde tamamlanarak tekli eğitime geçilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

TAŞIMALI EĞiTiME 4 MiLYAR TL