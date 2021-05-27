27 Mayıs 2021 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:21

Koronavirüs pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçildi. Eğitim öğretim yılının online olarak sürdürüldüğü bu dönemde öğrencilerin konulara hakimiyeti açısından telafi eğitimi yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya'nın açıklaması sonrası öğrenci ve veliler telafi eğitim hakkında araştırmaya koyuldu. Peki Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi ne zaman ve nasıl olacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Telafi eğitimi, öğrencilerin anlayamadığı, öğrenme açısından eksik kalan konuların üzerinden geçileceği hızlandırılmış bir kurs eğitimidir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan okullarda uygulanacak telafi eğitimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya, bu düzenlemenin kısmı ve hızlandırılmış bir telafi eğitimi olacağını ifade ettiğini belirtti.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre; Telafi eğitimi Haziran ayı itibarıyla başlayacak, çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.

YAZ TATİLİ OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dönemin büyün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.