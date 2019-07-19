Türk dizileri yabancı öğrenciyi artırıyor

Türkiye, dizi ihracatında İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya ile birlikte ilk üç ülkeden biri. İhracatta ise çoktan 300 milyon doların üzerine çıkıldı. Tüm dünyada 100’den fazla ülkeye ihracı gerçekleştirilen Türk dizi ve filmlerinin ekonomiye olduğu kadar Türk kültürüne de katkısı yadsınamaz bir gerçek. İçerik üretiminde Türkiye’nin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikler ülkeyi bir cazibe merkezi haline getiriyor.

HEDEFE ÇOK YAKINIZ

Türk dizilerinin yabancı öğrencilerin Türkiye’ye çekilmesi adına önemli bir rol oynadığını ifade eden Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Boylu, “Türk dizileri artık bugün dünyanın her tarafında ilgi görmektedir. Öğrenciler Türk dizileri aracılığıyla tanıdıkları Türkiye’yi birebir tanıma fırsatı yakalamaktadır” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü bünyesindeki TÖMER’in yaz okulu programı kapsamında yabancı öğrencilere Türk dili ve kültürü eğitimi verdiklerini belirten Boylu şunları söyledi: “Özellikle Cumhurbaşkanımızın da zaten sürekli açıkladığı bir rakam var. 2023’te hedefimiz 250 ve 300 bin arasında uluslararası öğrenciye ulaşmak. Bu çok kısa sürede yakalanabilecek bir sayı. Çünkü gerek Türk dizileri olsun, gerek Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gelişmeleri olsun uluslararası öğrencilerin bakış açısında ciddi anlamda olumlu bir değişime neden oluyor.”