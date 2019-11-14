Türk gençleri Robotics’te dünyaya meydan okuyacak
İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki gençlerden oluşan geleceğin robot tasarımcıları, ‘VEX Robotics Turnuvası’nda buluşuyor. Başarılı 4 takım ABD’de rakipleriyle yarışacak.
Türkiye'nin dört bir yanından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerden oluşan takımların biraya geldiği, dünyanın en önemli robotik etkinliklerinden ‘VEX Robotics Turnuvası’, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi´nde kapılarını açıyor. 2019-2020 sezonunun ilk turnuvası, NEOTECH Kampüsü’nde geleceğin robot tasarımcılarını bir araya getirecek. ‘VEX Robotics’, gençlerin robotik ve kodlama alanında gelişmesini sağlamanın yanı sıra takım ruhu oluşturma, problemlere karşı çözüm üretme gibi becerilerini artırmayı amaçlıyor.
KODLAMAYI ÖĞRENİYOR
Tüm dünyayı etkisi altına alan ‘VEX Robotics Turnuvası´nın çıkışı, eğitime damgasını vuran STEM’e (Science, Technology, Engineering ve Math) dayanıyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin pedagojik bir yaklaşımla müfredata dönüştürüldüğü uygulamalı ve etkileşimli eğitim modeli olan STEM ile öğrenciler, ilkokul çağından itibaren robotik kodlama eğitimi alıyor. VEX Robotics’te becerilerini sınayan öğrenciler geliştirdikleri robotlarla yarışarak yurtdışında düzenlenen turnuvalara da katılmaya hak kazanabiliyor.
4 TAKIM ABD’YE GİDECEK
Bu yılki turnuva, ilkokul-ortaokul kategorisinde ‘VEX IQ Challenge Squared Away’, lise kategorisinde ise ‘Tower Takeover’ temasıyla düzenlenecek. Kazanan 4 takım dünyadaki rakipleriyle yarışmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.
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