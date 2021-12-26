Türk öğrencilere Çin'de ''nükleer enerji'' alanında yüksek lisans fırsatı

AA 26 Aralık 2021 Pazar 09:34 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 09:34

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Çin arasında 2012'de imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Türkiye'de nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla eğitim programları devam ediyor.

Bu kapsamda Tsinghua Üniversitesi'nde 5 yıldır süren Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı'na 2022-2023 eğitim öğretim yılı için dahil olacak 10 öğrenci belirlenecek.

EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program ders, staj ve tez süreçleri dahil olmak üzere 2 yıl sürecek.

Programa üniversitelerin mühendislik bölümlerinden ve doğa bilimlerinden Temmuz 2022'ye kadar mezun olacak öğrenciler başvurabilecek. Başvuranların ileri düzeyde İngilizce bilmesi ve genel not ortalamasının en az 2,5 olması gerekiyor.

Eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin masrafları, Türkiye ve Çin tarafından karşılanacak. Burs programı çerçevesinde 2 yıl okul ücretinden muaf olacak adaylardan başvuru ücreti alınmayacak. Konaklama imkanı ve sağlık sigortası hakkı bulunacak öğrencilere aylık 4 bin 500 yuan burs, gidiş dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu imkanı da sağlanacak.

Programa başvurmak isteyen öğrencilerin İngilizce öz geçmiş (pdf formatında), İngilizce not dökümü (onaylı ve PDF formatında), İngilizce bilgisini gösteren uluslararası denkliğe sahip belgeleri "[email protected]" elektronik posta adresi üzerinden 6 Ocak'a kadar göndermeleri gerekiyor.



Değerlendirmenin ardından sonuçlar, mail yoluyla ilan edilecek.

