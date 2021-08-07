'Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek' programına KKTC 17 üniversite de dahil oldu

7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:54 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:54

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Milli Sporcu Bursu konusunda üniversitelerle imzaladığı protokol ile uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edip, başarı kazanan sporcular, anlaşma kapsamındaki üniversitelerinin tüm branşlarında sınav sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın, tam burslu olarak eğitim görebilecek.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, milli sporculara tam burs imkanı sunan ilgili protokol, KKTC'de bulunan üniversitelerden 17'si ile de imzalandı.

Milli sporcuların bu haktan yararlanabilmeleri için, yükseköğretim sınavında, söz konusu üniversitenin gerekli olan taban puanını almaları yeterli olacak.

Anlaşma kapsamındaki Türkiye'deki 58 Vakıf Üniversitesi ile KKTC'de 17 üniversite, YÖK'ün 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer aldı. Uluslararası müsabakalarda başarı kazanan milli sporculara, kılavuzda yer alan üniversitelerde tam burslu eğitim fırsatı veriliyor.

20 AĞUSTOS'A KADAR TERCİH YAPILABİLECEK

Sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yangın ve sel felaketleri nedeniyle 20 Ağustos'a uzatıldığını açıkladığı 2021 YKS tercih döneminde, Türkiye'de devlet üniversitelerinin yanında, 58 Vakıf Üniversite ile KKTC'deki 17 üniversiteden tercih yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, akademik çalışmalarda başı çeken kurumların, sporda da parlak neticeler almasının, kesinlikle tesadüf olmadığını örneklerle aktarmış ve "Bu, sporla eğitimi, birbirini destekleyen unsurlar olarak görmenin bir sonucudur" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan gençlerin eğitim-öğretim hayatlarında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inandığını söylemişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da, sporcu bursuyla, eğitim mi spor mu ikileminin sona erdiğini, spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bıraktıklarını belirtmişti.

ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ KKTC ÜNİVERSİTELERİ

"Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" programına dahil olan ve 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC üniversiteleri şöyle:

-Ada Kent Üniversitesi

-Akdeniz Karpaz Üniversitesi

-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi

-Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

-Doğu Akdeniz Üniversitesi

-Girne Amerikan Üniversitesi

-Girne Üniversitesi

-Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

-Kıbrıs Batı Üniversitesi

-Kıbrıs İlim Üniversitesi

-Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

-Lefke Avrupa Üniversitesi

-Rauf Denktaş Üniversitesi

-Uluslararası Final Üniversitesi

-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

-Yakın Doğu Üniversitesi