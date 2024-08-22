Türk Telekom Raunt ile YKS 2024'te ilk 100'de 21 öğrenci yer aldı

Türk Telekom iştiraki ve Türkiye'nin öncü eğitim teknolojileri şirketlerinden Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatları boyunca desteklemeye devam ediyor. Sebit'in YKS'ye hazırlanan öğrenciler için geliştirdiği Raunt ile YKS 2024'e hazırlanan 21 öğrenci ilk 100'de, 143 öğrenci ise ilk 1000'de yer aldı. "Bire Bir Canlı Rehberlik" uygulaması, yapay zekâ teknolojileriyle desteklenerek geliştirilen eğitim modelleri ve Sebit'in 35 yılı aşkın deneyimini aktardığı platform; YKS sürecinde öğrencilerin yanında oldu.

YAPAY ZEKA VE EĞİTİM

Yapılan açıklamaya göre, Raunt'un yapay zekâ teknolojileriyle desteklenen soru çözüm ve çalışma planı oluşturma sistemi öğrencilerin YKS'ye hazırlanma sürecinde kolaylık sağladı. Üç farklı çalışma stratejisi sunarak kişiye özel çalışma planı hazırlayan platformun yapay zekâ sistemi; öğrenci bir konuda çok iyiyse "Sorulara Yüklen", zorlandığı kısımlar varsa "Eksiklerini Gider", yetersiz olduğu konu varsa "Sıfırdan Çalış" yönlendirmeleriyle doğru çalışma stratejisinin belirlenmesini sağlıyor. Yapay zekâ, öğrencilerin deneme sınavlarını testlerdeki yanlışlarına göre güncelliyor ve yeni çalışma planı sunuyor.

'BİRE BİR REHBERLİK' UYGULAMASI

Platformun, sunduğu 'Bire Bir Rehberlik' uygulamasıyla alanında profesyonel uzmanları hem sınava hazırlık sürecinde hem de tercih döneminde online görüşmelerle öğrencilerle bir araya getirdi. Sınav kaygısı ve stresini yönetmek ve doğru yönlendirmeleri yapmak için tecrübeli psikolog ve psikolojik danışmanlar hazırlık sürecinde öğrencilerle canlı bağlantıyla görüşürken tercih döneminde de doğru üniversite ve bölüm seçimlerinde onlara destek oldular. Öğrenciler, yıl boyunca merak ettikleri sorulara alanında uzman profesyoneller tarafından cevap buldu.

Öğrenciler, Raunt sayesinde bin saatten fazla ders anlatım videosu, tamamı çözümlü 350 binden fazla soru, YKS ile benzer nitelikte ve Türkiye sıralamasını gösteren 15 YKS denemesi, 50'den fazla Türkiye'nin en güçlü test yayınları, çıkmış eski sorular ve daha birçok içeriğe farklı kaynak arayışına girmeden kolayca ulaşabiliyor.