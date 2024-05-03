Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi öğrenci kabulüne başlıyor

YÖK Başkanı Özvar, yazılı açıklama ile Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi'nin Bakü'de açılacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nde, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği programları olmak üzere 3 farklı alanda öğrencileri kabul edebileceğini belirtti.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde kurulduğunu belirten Özvar, "YÖK ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşma neticesinde ilk defa yeni bir üniversite modeli uygulanıyor. Bu modele göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kurduğumuz Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi içerisinde Türkiye'nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarını açacağız. Dolayısıyla bu üniversite bir çatı üniversite görevi görerek programlarını ilk defa açmak yerine öğretim faaliyetlerine devam eden, bu konuda kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını bünyesine taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Özvar, Türk üniversitelerinin Bakü Kampüsü adı altında kendi diplomalarını verebileceğini aktararak, "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bu programları başarı ile bitiren öğrenciler ilgili üniversitelerimizin diplomalarına sahip olacaklardır. Öğrenci alımı bu üniversitelerimizin cari usulleriyle gerçekleşecektir" dedi.

'ÖZBEKİSTAN İLE OLUMLU GÖRÜŞMELERİMİZ VAR'

Bu yeni üniversite modelinin sadece Azerbaycan'da değil, anlaşma yapılan ve müzakere edilen kimi ülkelerde de açılacağına işaret eden Özvar, "Bu kapsamda Özbekistan ile fevkalade olumlu geçen görüşmelerimiz devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 3 üniversitemizin açacağı programlar haricinde önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin önde gelen büyük üniversitelerimizin programlarını da diğer ülkelerde açma yoluna gideceğiz" bilgisini paylaştı.

'YÜKSEKÖĞRETİM TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ MERHALELERİNDEN'

YÖK'ün en önemli stratejilerinin başında yükseköğretimi uluslararası hale getirmek olduğunun altını çizen Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin bu anlamda yükseköğretim tarihinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın önde gelen üniversitelerinin programlarını yurt dışında açmak suretiyle uluslararası öğrencilere sadece Türkiye'deki üniversitelerde değil yurt dışında, bulunduğu bölgede de hizmet edecek şekilde bu üniversitelerimizi oraya taşıyoruz. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yükseköğretim tarihimizin en önemli merhalelerinden bir tanesidir. Bu merhaleye gelmemizde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun vadeli vizyonunun fevkalade ehemmiyeti vardır. Bu üniversite, Cumhurbaşkanımızın bizlere sunmuş olduğu sonsuz destek ile hayata geçmektedir. Yükseköğretimde uluslararasılaşma gelecek vizyonumuzu belirleyen temel amaçlardan bir tanesidir. İşte bu amacın, bu vizyonun en kritik ve en önemli eylemlerinden, adımlarından bir tanesi Türkiye'nin dünyanın önde gelen üniversitelerinin programlarını yurt dışında açmaktır" açıklamasında bulundu.