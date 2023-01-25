Türkiye, KKTC'deki tüm okullara destek sağlayacak

Resmi temaslar için başkent Lefkoşa'da bulunan Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından, Özer ve Çavuşoğlu'nun başkanlığında Türkiye ve KKTC heyetleri arasında çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Ardından Özer ve Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde işbirliğini güçlendirmek adına KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Özer, KKTC'deki 7 özel eğitim okulunun öğretim materyallerinin tamamının Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanacağını kaydederek, bu okullarda tam gün eğitime geçilmesi için gereken altyapının tamamlanmasına yönelik destek sağlanacağını ifade etti.

Özer, hedeflerinin özel eğitim veren okullara ikinci dönemin başlayacağı 16 Şubat'a kadar Türkiye'den 50 rehber öğretmen göndererek, bu okullarda tam gün eğitimi başlatmak olduğunu vurguladı.

Eğitimde dijitalleşmenin önemine işaret eden Bakan Özer, Türkiye'de kullanılan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ile öğrenci ve öğretmenlerin bireysel gelişimini sağlama ve yardımcı kaynakla ilgili ihtiyaçları karşılama adına geliştirilen Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemini (ÖDS) KKTC'deki öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Özer, KKTC'deki okulların bilişim altyapısının güçlendirilmesi adına 750 akıllı tahta gönderileceğini açıkladı.

- KKTC'deki tüm okullara kütüphane kurulacak

KKTC'deki tüm okulların, Türkiye'de eş değeri olan en iyi okullarla eşleştirileceğini belirten Özer, "Bu eşleştirmenin ilk meyvesi olarak da KKTC'deki tüm okullara kütüphane kuracağız." dedi.

Kütüphanelerin okullar için önemli olduğuna dikkati çeken Özer, KKTC için planladıkları desteklerin 16 Şubat'a kadar uygulamaya konulacağını ifade etti.

Özer, KKTC için ara ve teknik eleman yetiştirecek mesleki eğitim alanında çalıştay planladıklarını aktararak, mesleki eğitim öğretmenlerinin tamamının Türkiye'de eğitim görmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Mesleki eğitim alanında KKTC'de eğitim veren 12 meslek lisesinin tamamının laboratuvar ve altyapı çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı olarak üstleneceklerini dile getiren Özer, bu okullara ders kitabı desteği sağlayacaklarını aktardı.

Özer, KKTC'li öğretmenlerin Türkiye'deki öğretmenevlerinden Türkiyeli meslektaşları gibi yararlanacağını ifade ederek, KKTC'ye eğitim alanında verilecek desteklerin artarak devam edeceğine dikkati çekti.

- Çavuşoğlu teşekkür etti

KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin her zaman KKTC halkının yanında olduğunu ve Bakan Özer'in eksiklikleri giderme noktasında özveri ortaya koyduğunu kaydetti.

Bundan sonra iki bakanlık arasında çalışma gruplarının daha sık bir araya geleceğini söyleyen Çavuşoğlu, sağlanan desteklerle eğitimde çok daha hız kazanılacağını, eğitimin güncelleneceğini ve öğrencilerin daha iyi yetişeceğini vurguladı.

Anavatanın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakan Mahmut Özer'e, sağladıkları destekler için teşekkür ederiz. Bakan Özer, KKTC gençliğine katkılar yapmak arzusuyla bu ziyareti gerçekleştirdi. Önemli katkıları da bugün gördük."

