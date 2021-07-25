Türkiye Maarif Vakfının okulları verdiği eğitimle Çad'ın öğrenim üssü oldu

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 11:39 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:40

Fetullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) Ocak 2018'de Vakıf tarafından devralınan okuldaki öğrenci sayısı 450'den 700'e çıktı. Tam donanımlı fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve dil laboratuvarları bulunan okullarda teorik bilginin yanında pratik yapma fırsatı sağlıyor.

Okulda öğrenim gören öğrenciler, üniversiteye giriş sınavlarında yüzde 80 ila 100 oranında başarı elde ederken, eğitim kalitesi yüksek olan okullardaki öğrenci sayısı da her geçen gün artıyor.

Vakfın Çad Temsilcisi İbrahim Duman, AA muhabirine, ülkede Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde uzaktan eğitim verildiğini ve bu özelliğiyle ülkedeki tek eğitim kurumu olduklarını söyledi.

Duman, okullarda akıllı tahta kullanıldığını belirterek, Çad Yüksek Öğretim Bakanlığına bağlı öğretmen ve idari personel yetiştirme kurumlarından adayların stajlarını bu okullarda yaptığını vurguladı.

Öğrencilerin doğru alanlara yönlendirilmesi ve veli ile okul arasında iletişimin devamlı ve daha sağlıklı olması için rehberlik hizmeti verdiklerini anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Okulumuz ülkenin en önemli eğitim merkezi diyebiliriz. En önemli seminerler burada yapılıyor. Üniversiteye giriş sınavları okullarımızda gerçekleştiriliyor. Üniversiteye geçiş sınavı da okullarımızda yapılıyor. Aynı zamanda ülkedeki en büyük üniversite olan Encemine Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanarak yeni dönemde Türkçe dersi üniversite müfredatında yer alacaktır. Ülkede yaşanan sağlık sorunlarının minimize edilmesi için okullarımızda 3 tedavi odası ve buralarda devamlı görev yapan 3 hemşiremiz bulunmaktadır. Okullarımızda Çad eğitim müfredatı uygulanmakta olup eğitim dili Fransızca, ders olarak ise Arapça, İngilizce ve Türkçe eğitimi verilmektedir."

- OKULLARDA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DE YÜRÜTÜLÜYOR

Duman, vakıf olarak kurdukları ajans koordinatörlüğünde yüksek öğretim sınavlarının okullarında gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Aynı zamanda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlarla da mülakat ve sınavlarda yer ve personel temini konusunda iş birliği içinde çalışılmaktadır." dedi.

Öğrenciler arasında paylaşım ve sorumluluk unsurlarının güçlendirilmesi için ihtiyaç fazlası ürünlerin toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan "Maarif Sadaka Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda sosyal sorumluluk ve bilinçlendirme projeleri dahilinde engelliler günü, fidan dikimi, kan uyuşmazlığına dayalı ölümlerin önüne geçilmesi için bilinçlendirme programı gibi projeler hayata geçirilmiştir. Okullarımız bünyesinde kurulumu tamamlanmış resmi futbol kulübü bulunmaktadır. Eğitimi destekleyici judo, karate, Türkiye, yemek yapma, resim, meslek tanıtım, hitabet, hadis ve temel dini bilgiler, futbol gibi kulüplerimize hafta içi ve hafta sonları aktif bir şekilde katılım sağlanmaktadır."