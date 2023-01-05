Türkiye ve Japonya'daki iki okul ''kardeş okul'' olacak

Okul öğrencilerinin folklor gösterisiyle başlayan törende, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kyushu Üniversitesinden Japon bilim insanı Prof. Kazuo Mıyamoto ve eşi Hiroko Mıyamoto ile bir araya geldi.

Protokol öncesi iyi niyet mektuplarının taraflara teslimi gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Toptan, gazetecilere, çocukların mücadeleye, rekabete hazır olması için tüm Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Çok güzel işlerin yapıldığın belirten Toptan, "Eğitim öyle bir süreç ki ne kadar yaparsanız yapın eksiklik bitmiyor. Bizde eğitim öğretim süresi 180 gündür. Japonya'da 232 gün. Kendi şartlarımızı biraz daha zorlayarak eğitim öğretim süresini yükseltmemiz lazım. Şansımız, Milli Eğitim Bakanımızın bu konuları çok iyi bilmesi. Bununla ilgili de çok güzel çalışmalar yapması. Zonguldak da bundan payını alıyor. Çocuklarımız inşallah Türkiye çapında derece alarak başarılı olacaklardır." dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz da dünyanın küçülmesiyle iletişimin kolaylaştığını ifade ederek, öğrencilerin farklı şekilde yetiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Projenin oluşumuna öncülük eden Zonguldaklı iş insanı Murat Ensici ise Köksal Toptan'ın verdiği desteklerin sınırsız olduğunu vurgulayarak, "Yanımızda olduğunu bildiğimiz için çok mutluyuz. Bu okul için Köksal Bey'in sayesinde görüşlerini aldık. Kardeş Okul Projesi'ne destek verdiler. 27 Ocak'ta Zoom üzerinden ilk görüşme gerçekleşecek. Karşılıklı gidiş gelişler de inşallah olacak." diye konuştu.

Törende İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.