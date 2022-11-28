Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başlıyor!

YÖK tarafından "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye'deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü" çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra 40'ın üzerinde üniversiteden öğretim üyeleri, yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda uzman yöneticiler, araştırmacılar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Özvar, uluslararası etkileşimi yükseköğretim açısından kritik bir konu olarak gördüklerini ve uluslararası öğrenci-akademisyen hareketliliğine önem verdiklerini dile getirerek, "Şimdiye kadar aldığımız bütün kararlarda olduğu gibi, yükseköğretimde uluslararasılaşma adına atılacak adımların da objektif ve veriye dayalı olarak tartışılması önceliklerimiz arasında bulunmaktadır" diye konuştu.

"ULUSAL OTORİTELER ULUSLARARASI HAREKETLİLİĞİ HEM BİR GELİR KAYNAĞI OLARAK HEM DE KÜRESEL ETKİLERİNİ ARTIRAN BİR UNSUR OLARAK GÖRMEKTEDİRLER"



Yükseköğretim kurumlarının odağının ulus-devlet beklentilerini karşılamanın ötesine geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Özvar, "Küresel rekabet ortamında uluslararası bilimsel rekabette öne çıkabilmek için yükseköğretim kurumları, uluslararası araştırmacı ve uluslararası öğrenci pastasından pay alma yarışına girmişlerdir. Bu şartlar altında yükseköğretim kurumları yükseköğretim sistemlerinin de desteği çerçevesinde farklı strateji ve enstrümanları devreye sokarak hem görünürlüklerini artırma hem de rekabet güçlerini koruma eğilimi sergilemişlerdir. Ulusal otoriteler uluslararası hareketliliği hem bir gelir kaynağı olarak hem de küresel etkilerini artıran bir unsur olarak görmektedirler" ifadelerini kullandı.

Güncel verilere göre, yükseköğrenim talebindeki küresel artışın üç temel sebebinden bahseden Prof. Dr. Özvar, "Bunlardan ilki, öğrenci nüfusunun artması, ikincisi; uluslararası bilgiye ve deneyime daha fazla ilgi olması ve son olarak akademik programlarda daha fazla çeşitliliğe ihtiyaç duyulmasıdır. Bu bulgular, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir" dedi.

"GENÇLER TARAFINDAN, YURT DIŞINDAKİ KARİYER FIRSATLARINA ERİŞİMİN VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMANIN BİR YOLU OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR"



Prof. Dr. Özvar, yurt dışında eğitim yükseköğretime başlayan gençler için önemli ve farklılaştırıcı bir deneyim olduğunu ve tüm dünyada yükselen bir eğilim haline geldiğini aktararak, "Gençler tarafından yurt dışındaki kariyer fırsatlarına erişimin ve istihdam edilebilirliği artırmanın bir yolu olarak görülmektedir. Giderek küreselleşen iş gücü piyasaları içinde başka bir ülkede eğitim görmek, akademik tecrübe kazanmak ve dil becerilerini geliştirmek, eleman seçiminde önemli kriterler içinde değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Özvar, ülkede öğrenim gören dışarıdan gelen misafir öğrencilerin ve üniversitelerde çalışan akademisyenlerin memnuniyetinin arttıkça, yükseköğretim kurumlarının daha da tercihe şayan bir hale geleceğini ve uluslararasılaşmanın hız kazanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yenilik ve büyüme için zorunlu olarak görülen uluslararasılaşma sayesinde hem öğrenciler hem de öğretim elemanları akademik ve sosyal etkileşimlerde bulunarak, edindikleri bilgi birikimini kendi ülkelerinin küresel bilgi ağlarına entegre olmasına yardımcı olmaktadırlar. Bunun yanı sıra uluslararası vasıflı iş gücü hareketliliğinin ve bilimsel iş birliklerinin şekillenmesini de sağlamaktadırlar."

"İLK DEFA OCAK 2023 YILINDA UYGULANACAK TÜRKİYE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL SINAVI'NI (TR-YÖS) BAŞLATIYORUZ"



Yükseköğretim Kurulu olarak yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için önemli bir kararı hayata geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Özvar, "İlk defa Ocak 2023 yılında uygulanacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (TR-YÖS) başlatıyoruz. Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak olan bu sınav, farklı ülkelerden adaylara Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında yeni bir kolaylık sağlayacaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizin TR-YÖS'ün öğrenci seçiminde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yıl yurt dışında 23 farklı ülkede yapılacak sınavın, uluslararası öğrenci seçim sürecinde standartlaşmaya katkı yapmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.