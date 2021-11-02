Türkiye'de keşfedildi, kayıtlı tür sayısı 36'ya yükseldi

AA 2 Kasım 2021 Salı 10:45 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:45

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Fuat Aydın'ın yürütücülüğündeki "Gelengilerden İzole Edilen ve Campylobacter Genusu İçinde Yeni Bir Tür Oluşturma Potansiyeli Bulunan Bakteriyel İzolatların Moleküler ve Fenotipik Karakterizasyonu ve Tanımlanması" başlıklı projede araştırmacı olarak Prof. Dr. Seçil Abay, Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, Prof. Dr. Ayhan Düzler, Doç. Dr. Tuba Kayman, Doç. Dr. Hamit Kaan Müştak, Dr. Öğr. Üyesi Nüket Bilgen, Arş. Gör. Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu, Arş. Gör. Dr. Emre Karakaya ve Arş. Gör. Dr. İnci Başak Müştak yer aldı.

Yapılan ayrıntılı analizlerde Anadolu'ya özgü gelenilerin sindirim sisteminden izole edilen yeni bir Campylobacter (gram negatif bakteri cinsi) türü keşfedildi.

ERÜ yerleşkesinde yaşayan gelenilerde keşfedilen bakteriye Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğretim üyelerinin istişareleri sonucunda Latince'de Anadolu manasına gelen "Anatolicus" ismi verildi.

Türkiye'den tanımlanması yapılan bu yeni tür ile "Campylobacter genusu"nda kayıtlı tür sayısı 36'ya yükseldi.

Proje ekibince isimlendirilmesi yapılan bakteri türüne ilişkin makale, bakteriyel taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan "Systematic and Applied Microbiology"de yayımlandı.