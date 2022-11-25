Türkiye'den mezun olup ülkelerinde önemli görevlere geldiler!

Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alan birçok Iraklı, mezun olduktan sonra ülkelerine bürokrasi, akademi ve medya gibi birçok alanda katkı sunuyor.

Irak'ta çok sayıda kişi Türkiye'deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora gibi eğitimler alıyor. Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Iraklıların kurduğu Türkiye Mezunları Derneğinin 600'e yakın üyesi bulunuyor.

Türkiye mezunları arasında bakanlar, milletvekilleri, müsteşarlar, akademisyenler ve çok sayıda gazeteci bulunuyor.

- "BU EĞİTİMLERİ TÜRKİYE'DE ALMASAYDIK BU İŞLER OLMAZDI"

Irak Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Doç. Dr. Hazım Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek ile irtibatlı yaklaşık 570 mezun bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Salahaddin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevini de yürüten Burhan, mezunların Türkiye'de çoğunlukla yüksek lisans ve doktora gibi eğitimler aldığını belirtti.

Irak'taki üniversitelerde Türkiye mezunu ve profesör derecesine kadar yetişmiş çok sayıda akademisyenin çalıştığını hatırlatan Burhan, bu mezunların Duhok, Erbil, Süleymaniye, Musul, Kerkük, Bağdat ve Basra gibi Irak'ın birçok kentinde yer aldığını vurguladı.

Burhan, "Ben de eğitimimi Türkiye'de gördüm ve burada 3 tane Türk Dili Bölümü açtık. Köysancak, Erbil ve Zaho'da. Bu eğitimleri Türkiye'de almasaydık bu işler olmazdı." dedi.

Türkiye'ye giden öğrencilerin bu fırsatı iyi değerlendirmesi tavsiyesinde bulunan Burhan, mezunların aldıkları eğitimle hem kendilerine hem topluma faydaları olacağı değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRKİYE MEZUNLARI ARASINDA TÜRKMEN BAKAN AYDIN MARUF DA BULUNUYOR



Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanların arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf gibi önemli isimler de bulunuyor.

Maruf, kendisinin de Gazi Üniversitesinde Yüksek Lisans eğitimi aldığını hatırlatarak, Türkiye'deki eğitim kurumlarından mezun olmanın büyük bir şans olduğunu ve o şansı iyi değerlendirmek gerektiğini aktardı.

Türkiye'de eğitimini bitirenlerin ülkelerine dönmesinin çok önemli olduğunu belirten Maruf, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde bir sürü insan Türkiye'de mezun olup Irak'a döndü. Döndükleri zaman bütün alanlarda hem akademi olsun hem doktor, avukatlık, öğretmenlik gibi alanlarda olsun ülkelerine büyük faydaları oldu.

Önemli olan kişilerin eğitimden sonra, mezun olduktan sonra kendi ülkesine dönüp, Türkiye'de aldığı kültür, eğitim ve bilimle burada kendi ülkesinde, insanlarına hizmet etmesidir."

- "GENÇLERİN İLK TERCİHİ TÜRKİYE OLMALI"



IKBY Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Soran Şükür de Türkiye'de hukuk alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı.

Şükür, Türkiye'de eğitim alan Iraklılara ilişkin, "Türkiye artık bir eğitim merkezi olarak görülüyor, bölgede yüksek eğitimini tamamlayan gençlerin ilk tercihleri Türkiye oluyor. Türkiye üniversitelerinde eğitim alan bölge insanının sayısına baktığımızda bu gerçek açıkça karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin insan dostu bir ülke olduğu ve Türkiye'de eğitim almak isteyenlerin eğitim alırken bunun farkına çok ciddi bir şekilde varacaklarına işaret eden Şükür, şunları söyledi:

"Ben Türkiye'de eğitim alırken hem sosyal hayatta edindiğim Türk arkadaşlarım hem okuldaki hocalarımın bana gösterdikleri olağanüstü ilgi ve alaka, samimiyet çok net bir hakikattir, bunu buradaki gençlerimize her fırsatta söylüyorum."

Şükür, Iraklı gençlere tavsiyede bulunarak, "Gençler eğer yüksek eğitimlerini bölge dışında yapmak istiyorlarsa, ilk tercihlerinin muhakkak Türkiye olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

- "TÜRKİYE'DEN ALDIKLARI EĞİTİM VE BİLGİLERİ BURADA PRATİĞE DÖKME ŞANSLARI OLUYOR"



Türkmen Basın Ajansı (TEBA) Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferit Erbiloğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamladı.

Erbiloğlu, Irak'taki Türkiye mezunlarının yüzde 80'inin çok iyi yerlerde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'den aldıkları eğitim ve bilgileri burada pratiğe dökme şansları oluyor. Bizim için de aynı şey geçerli." ifadelerini kullandı.

2017'de TEBA projesini hayata geçirdiklerini belirten Erbiloğlu, TEBA olarak, 2017'den şu ana kadar yaz eğitimleri, staj ve kadrolu çalışanları ile 60'tan fazla kişiye basın alanında çalışma fırsatı verdiklerini vurguladı.