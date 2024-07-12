21 yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ tarafından düzenlene kampanya çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığına mektup yazan öğretmenler sadece hayallerini değil o tarihlerde okullarda hangi şartlarda eğitim verildiğini de hatırlatıyor.

Kaloriferi ve suyu olmayan okullar, farelerin, çeşitli haşeratın cirit attığı sınıflar, hasta olsa da hastaneye gidemeyen öğretmenler, başörtü yasakları nedeniyle görevinden uzaklaştırılmış acı çeken öğretmenler...

Bize dünü üzüntüyle hatırlatan ama alınan mesafe dolayısıyla gururlandıran mektuplar gösteriyor ki AK Parti iktidarı döneminde büyük işler başarılmış.

Yenilenen okullar, sıfırdan yapılan modern okul kompleksleri ve enerji alt yapısının tamamen değişmesi sayesinde artık 45-50 kişilik soğuk sınıflar yok. 20-25 kişilik sınıflarda ders görüyor öğrenciler. Branş öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenlerinin yanı sıra kütüphane, laboratuvar, akıllı tahta ve spor salonu imkanlarıyla okullar yepyeni bir çehreye sahip.

Kişinin doğuştan elde ettiği, anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerini kullandı diye mesleği elinden alınan, okuldan atılan öğrenciler öğretmenler yok.

Herkesin haklarını ve özgürlüklerini kullanarak mesleğini yaptığı özgürlükler ülkesi Türkiye var.

Yenilenen müfredat nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bugünlerde muhalefetin ezbere yaptığı "laiklikten uzaklaşılmış" eleştirilerine bir kez daha maruz kalıyor malum.

Ama mektuplar da gösteriyor ki gerçek laiklik şimdi uygulanıyor aslında.

İşte 2002 yılından gelen öğretmen mektupları...

"Hür eğitim istiyorum. Kılık-kıyafette ve saç-sakal, başörtüsünün iyi bir hoşgörü ile halledilmesini istiyorum."

"Okulumuzda tamı tamına 1,5 yıldır bilgisayar mevcut fakat kurulup da öğrencilere yararlı hale getirilemiyor."

"Farelerle, soğukla savaşarak çetin bir dönem geçirdim. Su yoktu. Bidonlarla taşıyıp, depoluyorum. Yapı kullanılamaz durumda olduğu için ısınamıyorum."

"Dilerim 21 yıl sonra böyle başörtüsü sorunları falan olmaz."

"Öğretmen yokluğu sebebiyle başka sınıflardan çocuklar eğitim veriyordu."