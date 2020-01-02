02.01.2020 14:35 - Güncelleme: 02.01.2020 14:35

TUS 2020 başvuruları başladı mı? 2020 TUS ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. 2020 Tus takvimi hakkında araştırmalar da hız kazandı. TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.





TUS 2020 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TUS 2020 başvuruları yarın başlayacak ve 13 Ocak'a kadar kabul edilecek. TUS 2020 geç başvuru tarihi ise 23 Ocak 2020 olarak belirlendi. Geç başvurular 23 Ocak saat 23:59'a kadar yapılabilecek.





2020 TUS NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2020-TUS 1. Dönem için tarih 23 Şubat olarak açıklandı. Sınav Sonuçları 20 Mart 2020 tarihinde açıklanacak. Adayların giriş belgeleri sınav öncesi yayınlanacak.

TUS: TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.





Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.