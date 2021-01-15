TUS ek tercihler başladı! TUS 2. dönem ek yerleştirme sayfası

15 Ocak 2021 Cuma 11:16 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 11:16

TUS ek tercihler başladı. Ekim ayında uygulanan Tıpta Uzmanlık Sınavına katılım sağlayan adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte TUS 2. dönem ek yerleştirme için tercihlerini yapacaklar. Adaylar, sınav sonuçlarına göre kontenjanları göz önünde bulundurarak TUS ek tercihlerini yapacaklar. Peki TUS ek tercihler ne zamana kadar yapılabilecek? İşte ÖSYM tercih sayfası ve TUS 2. dönem ek yerleştirmeler hakkında merak edilen detaylar.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-TUS 2. Dönem ek tercihlerinin bugün başladığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter’dan yaptığı duyuruda, "Kıymetli hekimlerimiz, 2020-TUS 2.Dönem ek tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.

TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TUS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS EK TERCİH TARİHLERİ

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS ek tercih işlemi, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

Ek yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar internet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

EK YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir.