TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Milyonlarca TUS öğrencisi yerleştirme sonuçlarını araştırıyor. TUS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek olan TUS yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 10 gün içerisinde erişe açılmıştı. Süreç, aynı bilgilerle dikkate alındığında, TUS yerleştirme sonuçlarının bu yıl 12 Ekim tarihinde erişime açılacağı söylenebilir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır. Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek olan TUS yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 10 gün içerisinde erişe açılmıştı. Süreç, aynı bilgilerle dikkate alındığında, TUS yerleştirme sonuçlarının bu yıl 12 Ekim tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.

PUANI 45'İN ALTINDA OLANLAR TERCİH YAPAMADI

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı arandı.

Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlandı.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterildi. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapıldı. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmedi.

Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapıldı.

Adaylar en fazla 30 tercih yaptı.

Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilecek.

TUS Nedir?

TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır. Sınav iki basamaktan oluşur. Bunlar Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır. İlk sınav olan Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler. Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.

Yabancı Dil Sınavı

İlk aşama olan Yabancı dil sınavında adaylara 20 metin üzerinden 5 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulur. Adayların bu aşamayı geçebilmeleri için 50 puan almaları gerekmektedir. Kısacası her soru 1 puana denk gelmektedir. Yanlış cevaplarda doğru cevapları götürmemekte. Dolayısıyla adayların ilk aşamayı geçebilmeleri için 50 doğru cevap vermeleri yeterlidir. -Adaylar önceki iki yıl içinde yapılan dil sınavlarından en az birinden 50 puan üzeri almaları durumunda istekleri doğrultusunda yabancı dil sınavından muaf tutulabilmekteydi. Temmuz 2011 tarihinde alınan bir karara göre de 2011 TUS Sonbahar Döneminde son kez mesleki yabancı dil sınavı uygulanmıştır.- Mesleki yabancı dil yerine 2013 yılına kadar ÜDS ve KPDS puanları geçerli olmaktaydı. 2013 yılından itibaren de YDS ve TIPDIL sınavı puanı geçerli olmaya başladı. Bu sınavlardan da 50 puan almak yeterlidir ve puanların geçerlilikleri 5 yıldır. Ayrıca burada da yanlış doğruyu götürmemekte.

Bilim Sınavı

Bu sınav tıp fakültesi dışından gelen adaylar içinde yapılmaktadır. Sınav Temek Tıp Bilimleri Testi-1 ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki testten oluşmaktadır. Tıp fakültesi dışından katılan adaylar için ayrılan kontenjanlar çok az olmakla birlikte bu adaylara Klinik Tıp Bilimleri Testi yerine Temel Tıp Bilimleri Testi-2 testi verilir. TTBT-1 testi anatomi, histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji konularına ilişkin sorular yer alırken KTBT testinde dahiliye, cerrahi, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum konularına ilişkin sorular yer almaktadır.

Tıp fakültesi mezunlarına Temel Tıp Bilimleri Testinden 120, Klinik Tıp Bilimleri Testinden 120 olmak üzere toplam 240 soru sorulur. Sınav iki aşamaları olarak yapılır. İlk oturum sabah Temel Tıp Bilimleri Testi ile yapılır, ikinci oturumda öğleden sonra Klinik Tıp Bilimleri Testi ile yapılır. Sınav süreleri 150’şer dakikadır. Sınav için ayrılan toplam süre işe 5 saattir. Tıp fakültesi dışından katılan adaylar Klinik Tıp Bilimleri Testi yerine Temel Tıp Bilimleri Testini cevaplarlar. Soru sayısı ve verilen süre diğer adaylara verilenle aynıdır. İkinci aşamayı da başarıyla geçen adaylar tercihlerine göre Tıp fakülteleri, sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya adli tıp kurumlarında uzmanlık eğitimi alabilirler.

TUS Hakkında Diğer Bilgiler

Tıpta Uzmanlık Sınavlarına her yıl ortalama 10-12 bin kişi girer.

TUS’a hazırlık içinde dershaneler vardır. Ayrıca internet üzerinde de çeşitli sosyal medya sitelerinde TUS adayları için çeşitli topluluklar oluşturulmaktadır.

Son olarak TUS, Türkiye’nin en zor bilimsel sınavlarının başında, dünyanın en zor bilimsel sınavlarının da ikinci sırasında kabul edilmektedir. Rekabetin çok fazla ve hassas olduğu bir sınavdır. Adaylar geçmişten beri elde ettikleri birikim, bilgi ve tecrübelerini sonuna kadar kullanmak zorundadır. TUS’a girecek bütün adaylara hem sınavda hem de gelecekteki meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.