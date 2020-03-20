Ücretli öğretmenler okul tatili sürecinde maaş alacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

20 Mart 2020 Cuma 14:10 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 14:10

Corona virüsü sebebiyle tatil edilen okullarda görev alan ücretli öğretmenlerin maaş alıp alamayacağı yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'de kadrolu öğretmen eksiğinin kapatılması konusunda derslere girerek maaş alan ücretli öğretmenler açısından, okulların kapanmasıyla maaş alıp almayacakları konusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk binlerce ücretli öğretmen tarafından merak edilen maaş konusunda açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ücretli öğretmen olarak görev alan ve ders başı ücret alan öğretmenlerin durumuna ilişkin gelen sorulara Bakan Selçuk cevap verdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ücretli öğretmenler hakkında gelen soruya verdigi cevap...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER MAAŞ ALACAK MI?

Bakan Selçuk ücretli öğretmenler hakkında yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

An itibariyle mevcut mevzuatın geçerli olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı, ülkenin geçtiği olağanüstü durum nedeniyle ücretli öğretmenlerin maaş durumlarına yönelik bir düzenlemeye gidilebileceğini söyledi.

Bakan Selçuk, ders başı ücret alan ücretli öğretmenlerin durumuna ilişkin soruya yanıt verdi. Bakan Selçuk, ücretli öğretmenlerin mevzuatında herhangi bir değişiklik yapılmadığını fakat bununla ilgili düzenlemeye gidilebileceğini vurgulayarak,"Ücretli Öğretmenlerin maaş durumlarıyla ilgili mevcut mevzuat, ücretli öğretmenlik girilen ders karşılığı verilen durumdur. Şu anki mevzuat durumunda bunu yapmamız mümkün gözükmüyor. Ülke olağanüstü durumdan geçiyor, istisnai durum söz konusu, bununla ilgili çalışmalar görüşmeler var. Şu an mevzuat geçerli. Bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim süresinin de uzayabileceğini belirterek bu konuda bilim kurulunun tavsiyelerinin dinleneceğini söylerken, Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitimin başlayacağını söyledi.

UZAKTAN EĞİTİM BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerinin detaylarını katıldığı canlı yayından açıkladı. Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Selçuk uzaktan eğitim derslerinin Pazartesi 09.00’da başlayacağını söyledi. Derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Selçuk “ Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var.”dedi. Açıklamasının devamında sanal sınıfların takviminin yakın zamanda öğrencilerle paylaşılacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Selçuk “Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak."dedi.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİ UZAYACAK MI?

Ders yayınlarının okul ortamındaki gibi olması, ders izlenirken bu yaklaşımın öne çıkarılması gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruya, "Her türlü senaryoya yönelik hazırlıklarımız var" şeklinde konuştu.