Ufka Yolculuk kayıtları ne zaman 2019 Ufka Yolculuk başvuru kayıtları nasıl yapılır? Vatandaşlar internetten Ufka Yolculuk sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki Ufka Yolculuk kayıt 2019 tarihi ne zaman yapılacak? Türkiye’nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan ve binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışma bu yıl yeni sınav sistemine geçti. İki aşamalı olacak yarışmada 17 Şubat 2019 tarihinde online sınav, 17 Mart 2019 tarihinde ise yazılı sınav gerçekleştirilecek. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak düzenlenecek yarışmanın Türkçe kategorileri, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak belirlendi. “Güzel Ahlâk” konusuyla 3 farklı dilde düzenlenecek olan Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması, www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden başvurulara açıldı. Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise, AR 18- kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri sitemiz üzerinden takip edilebilir.

"Ufka Yolculuk" kayıtları başladı.

Genel Organizasyonun Server Gençlik ve Spor Kulübü, Kocaeli Organizasyonu ise Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, KİHMED ve Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV )tarafından yürütülen, uluslararası çapta ücretsiz olarak düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nın yedincisi için başvurular başladı.

“Güzel Ahlâk” konusuyla 3 farklı dilde düzenlenecek olan Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması, www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden başvurulara açıldı.

YENİ SİSTEM

Türkiye’nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan ve binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışma bu yıl yeni sınav sistemine geçti. İki aşamalı olacak yarışmada 17 Şubat 2019 tarihinde online sınav, 17 Mart 2019 tarihinde ise yazılı sınav gerçekleştirilecek. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak düzenlenecek yarışmanın Türkçe kategorileri, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak belirlendi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TAKİP EDEBİLECEK

Yarışmada dereceye girenler, başta Umre olmak üzere çok sayıda ödülleri kazanma hakkı elde edebilecek. Ayrıca Kocaeli’nden yarışmaya katılanları ise il ve ilçe ödülleri bekliyor. Yarışma hakkında güncel duyurular ve detaylı bilgi için yarışmanın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. www.ufkayolculuk.com

İL ÖDÜLLERİ

Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise, AR 18- kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri sitemiz üzerinden takip edilebilir.

NOT

a) Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

b) Türkçe dilinde 1. Kademe online sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar Türkçe dilinde 2. Kademe yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Online sınav sonucunda Merkezi ve İl Ödülü verilmeyecek olup ödüller yazılı sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.

Hazırlanıyor...

YARIŞMA SORULARI NASIL OLUYOR?

Yarışma Türkçe dilinde Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler” (A kategorisi için) ve Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet” (B ve C-D-E-F kategorileri için) adlı eserlerden yapılacaktır. Arapça ve İngilizce dilinde ise yine yarışma için özel hazırlanan "Riyâzu's Sâlihîn'den Seçmeler" adlı eserden yapılacaktır.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler; Mürşide Uysal tarafından kaleme alınan bu eser sevgili Peygamberimizin hadislerinden seçilen, bizzat Peygamberimizin anlattığı hikâyelerden oluşan, Peygamberimizin döneminde ve onunla ilgili olaylardan meydana gelmektedir.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an Sünnet; Bu eser Prof. Dr. M. Es'ad Coşan’ın yaptığı Kur'an âyetleri tefsiri ve özellikle de Hadis şerhleri içinden seçilmiş olup Kur'an ve Hadis bütünlüğünü, ayrılmazlığını işleyen, "kul" ve "ümmet" olma yolunda Sünnet'in değerini, kıymetini önümüze seren konuşmalarının yazı diline aktarılarak yeni bir sistematik içerisinde sunulmasından oluşmaktadır.

Türkçe dilindeki yarışma kitaplarımıza http://ufkayolculuk.com/yarisma-kitaplari.html bağlantısında “Temin noktaları” kısmında bulunan adreslerden ulaşabilir veya “online satın al” kısmına tıklayarak internetten sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz kitabımızı e-kitap olarak da satın alabilirsiniz.

YARIŞMA KATEGORİLERİ NELER?

En geniş katılımlı sivil yarışma olduğu belirtilen Ufka Yolculuk 6’ncı Bilgi ve Kültür Yarışması; Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı yanında resmi ve özel yüzlerce kurum, kuruluş, kulüp, vakıf ve derneklerin ortaklığında on binlerce gönüllü ile gerçekleştirilecek. Engelliler ve mahkumların katılabildiği yarışma on bir farklı kategoride yapılırken; A, B, C, D, E, F ve I kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J kategorisi ise İngilizce dilinde olacak.

YARIŞMA SORULARI NASIL OLUYOR?

Yarışma Türkçe dilinde Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler” (A kategorisi için) ve Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an ve Sünnet” (B ve C-D-E-F kategorileri için) adlı eserlerden yapılacaktır. Arapça ve İngilizce dilinde ise yine yarışma için özel hazırlanan "Riyâzu's Sâlihîn'den Seçmeler" adlı eserden yapılacaktır.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler; Mürşide Uysal tarafından kaleme alınan bu eser sevgili Peygamberimizin hadislerinden seçilen, bizzat Peygamberimizin anlattığı hikâyelerden oluşan, Peygamberimizin döneminde ve onunla ilgili olaylardan meydana gelmektedir.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur’an Sünnet; Bu eser Prof. Dr. M. Es'ad Coşan’ın yaptığı Kur'an âyetleri tefsiri ve özellikle de Hadis şerhleri içinden seçilmiş olup Kur'an ve Hadis bütünlüğünü, ayrılmazlığını işleyen, "kul" ve "ümmet" olma yolunda Sünnet'in değerini, kıymetini önümüze seren konuşmalarının yazı diline aktarılarak yeni bir sistematik içerisinde sunulmasından oluşmaktadır.

Türkçe dilindeki yarışma kitaplarımıza http://ufkayolculuk.com/yarisma-kitaplari.html bağlantısında “Temin noktaları” kısmında bulunan adreslerden ulaşabilir veya “online satın al” kısmına tıklayarak internetten sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz kitabımızı e-kitap olarak da satın alabilirsiniz.