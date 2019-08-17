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Üniversite E kayıt nasıl yapılır? Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin kayıt heyecanı başladı. 2019’da tercih yapan her 100 adayın 81’i üniversiteli oldu. Üniversitelerine yerleşen adaylar internet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. E kayıt, E Devlet sistemine giriş yapılarak gerçekleştirilecek. “Üniversite e-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, “https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden 21 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemleri yapılabilecek. Üniversite E kayıt işlemleri ve üniversite kayıt için gerekli belgeleri sizler için derledik.

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Üniversite E kayıt nasıl yapılır? Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının önceden belirlenen 19-21 Ağustos yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos'a alınması kararı alındığı anımsatıldı. Üniversite E kayıt işlemlerine dair merak edilenlerin tümünü bizde sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler.. 
 
ÜNİVERSİTE E KAYIT NASIL YAPILIR? 
E-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresine tıklayarak, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e devlet'e girerek işlemlerini hızlıca gerçekleştirebiliyorlar. 
 

E KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Adayların “E-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor.
 
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER? 
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
 
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
 
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
 

 
DERS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.
 
E KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?
E-kayıt yapmak isteyen öğrenciler 21 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.
 

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