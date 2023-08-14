İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0562
  • EURO
    29,5214
  • ALTIN
    1660.58
  • BIST100
    7753.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2023-2024 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
Eğitim

Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2023-2024 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirme işlemleri sonrası herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci adayları, 2023-2024 üniversite kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeleri araştırıyor. Adaylar üniversite kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte detaylar

14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2023-2024 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
ABONE OL

Üniversite kayıtları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından bir okula kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt için belirlenen tarihlerde e-Devlet üniversite e-kayıt ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayacaklar. Peki Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2023-2024 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte 2023-2024 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacak olmasıyla birlikte üniversite kayıtları başlayacak. Yerleştirme işlemleri sonrasında herhangi bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 2023-2024 eğitim öğretim yılı için üniversite kayıtlarını gerçekleştirecekler.

Üniversiteye yerleşen adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Elektronik kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler üniversite kayıtlarını, yerleştikleri yükseköğretim kurumunda gerçekleştirebilirler.

2023-2024 üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte ek kontenjanlar belirlenecek. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme işlemleri sona erecek, ardından üniversiteler açılacak.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversite kayıtları ne zaman?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge.

  • üniversite
  • kayıt
  • gerekli belgeler
  • üniversite kayıtları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.