Üniversite kayıtları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından bir okula kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt için belirlenen tarihlerde e-Devlet üniversite e-kayıt ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayacaklar. Peki Üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2023-2024 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte 2023-2024 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?



YKS tercih sonuçlarının açıklanacak olmasıyla birlikte üniversite kayıtları başlayacak. Yerleştirme işlemleri sonrasında herhangi bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar 2023-2024 eğitim öğretim yılı için üniversite kayıtlarını gerçekleştirecekler.

Üniversiteye yerleşen adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Elektronik kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler üniversite kayıtlarını, yerleştikleri yükseköğretim kurumunda gerçekleştirebilirler.

2023-2024 üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte ek kontenjanlar belirlenecek. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme işlemleri sona erecek, ardından üniversiteler açılacak.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023-2024 üniversite kayıtları ne zaman?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kayıtları için gereken belgeler de netlik kazandı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge.