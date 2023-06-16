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Eğitim

Üniversite kontenjanları netleşti

Yaklaşık 3,5 milyon aday yarın üniversite sınavına giriyor. Bu yılki kontenjanlar da netleşti. Depremzede öğrenciler için ek kontenjan tanındı.

16 Haziran 2023 Cuma 16:06 - Güncelleme:
Üniversite kontenjanları netleşti
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3 milyon 527 bin 466 aday YKS'ye başvurdu.

Devlet, vakıf ve açıköğretim üniversitelerinde toplam kontenjan 1 milyon 61 bin.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde 388 bini önlisans, 465 bini lisans programlarında olmak üzere toplam 853 bin kontenjan bulunuyor.

Bu kontenjanların yüzde 79'u devlet üniversiteleri için yüzde 21'i vakıf üniversitelerine ayrıldı.

34 Yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan ek kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine çıkıyor.

Ayrıca KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde de 15 bin civarında kontenjan var.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER

Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde, ilave yüzde 25 kontenjan

Vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er burslu kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.

Böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Bölgede 18 üniversite var.

34 YAŞ KADINLAR KONTENJANI

34 yaş ve üzeri kadınlar için 8 bin 105'i lisans, 12 bin 937'si önlisans olmak üzere toplamda 21 bin 42 kontenjan ayrılmış durumdadır.

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