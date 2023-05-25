Üniversite sınavı yerleri ne zaman açıklanacak? YKS 2023 sınava giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!

YKS sınav yerleri için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Üniversite eğitimi alabilmek için sınava hazırlanan milyonlarca aday YKS için geri sayıma başladı. Sınava başvuran adaylar, YKS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorguluyor. YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan genellikle 10-14 gün kala açıklanıyor. Peki YKS giriş belgesi yayınlandı mı? sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE SINAVI YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS sınav giriş belgesi için tarih verilmedi ancak YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan genellikle 10-14 gün kala açıklanıyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17.06.2023 tarihinde,

18.06.2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.