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Eğitim

Üniversite tercih işlemleri için tarih belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu 'http://osym.gov.tr' sitesinde yayımladı.

16 Temmuz 2024 Salı 17:38 - Güncelleme:
Üniversite tercih işlemleri için tarih belli oldu!
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 23 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Öte yandan kılavuza göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları açıklandı

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