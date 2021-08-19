Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:49

Üniversite öğrencileri ve yeni kayıt yaptıracak olanlar Üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. YÖK, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin eylül ayına kadar aşılanmalarını istedi. Peki Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversiteler yüz yüze açılıyor mu? İşte YÖK'ün üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklama...

YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Üniversitelerde yüz yüze eğitim olup olmayacağı milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Geçen sene uzaktan eğitim alan öğrencilerin gözü kulağı YÖK'ten gelecek haberdeydi.

Milyonlarca öğrenci ve akademik personel, üniversitelerde yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi merak ediyordu. Konu ile ilgili YÖK'ten beklenen açıklama geldi.

YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA "AŞI TALEBİ"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar söylendi:

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmişti. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturuldu, hızlı karar mekanizmaları tesis edildi. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütüldü. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecek."

Buna göre üniversitelerin 13.09.2021 Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

BAKAN KOCA DA AÇIKLAMIŞTI!

Fahrettin Koca, 18.08.2021 tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuz Okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce de "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulunmuştu.