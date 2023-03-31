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Eğitim

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı belli oldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı. Buna göre Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin alınan yeni karar.

31 Mart 2023 Cuma 12:21 - Güncelleme:
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak?
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YÖK'ten açıklama son dakika: Üniversitelerin ne zaman açılacağıyla ilgili öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ederken, YÖK Başkanı Erol Özvar'dan belkenen açıklama geldi. Kahramanmaraş depremi nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitime geçildi.YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi. Peki Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, "Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklamalarda bulundu. Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

ARA SINAVLAR UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Özvar, 3 Nisan itibarıyla uygulanmak üzere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere aldıkları yeni kararlarla ilgili:

"Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Yükseköğretim kurumları, bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapacaklar."

Ara sınavlarla ilgili karara ilişkin Özvar, "Bahar dönemindeki ara sınavlar özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç olmak üzere şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacak." bilgisini verdi.

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