Üniversitelerin kalitesi öğrencilere de sorulacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), tarafından yürütülen ve Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında üniversitelerin 5 yılda en az bir kez girmeleri gereken Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nın değerlendirici takımlarında öğrencilerin de görev alması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, YÖK'te düzenlenen Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Programı ile değerlendirici takımlarında yer alacak 61 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler 5-8 kişilik takımlarda görevlendirilecek. Böylece, takımlarda, yükseköğretim kurumlarından kalite güvencesi alanında deneyimli akademik ve idari çalışanların yanı sıra ilk kez öğrenciler de yer alacak. Öğrenciler, üniversitelerdeki eğitim öğretim süreçleri, öğrenme kaynakları ve yaşam alanlarını değerlendirerek programa katkı sağlayacak.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yükseköğretim kurumlarının değerlendirilmesinde öğrencilerin sağlayacakları katkının önemine değinerek, "Bu süreçte öğrenci değerlendiricilerimizden beklentimiz, ders içerikleri ve ders yapma süreçleri, sınıf içi ve dışı öğrenme atmosferi, laboratuvarlar, kütüphaneler, kafeteryalar ve kulüplere kadar geniş bir yelpazede kurumun öğrenci odaklı, sürekli gelişme ve iyileşme sürecinde olup olmadığını değerlendirmeleridir." dedi.

Kurumların dünyanın gelişen teknolojilerine ayak uydurmak zorunda olduğunu vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Akademisyenliğin yoğun şekilde ders anlatmaktan ziyade mentorluğa, akıl hocalığına dönüşmesi gerekmektedir. Öğrencilere, ders dışında yetkinlikler kazandırılmalı, bireylerin hangi bölümden mezun olursa olsun, alan bilgisinin yanında, dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim becerisi, analitik düşünme ve etik gibi dünyanın her yerinde ayakta kalabilecek yetkinliklerin kazandırılması gerekiyor. Öğrenci değerlendiriciler üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerini bu çerçevede değerlendirecekler."