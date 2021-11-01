1 Kasım 2021 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:57

VGM burs başvuruları bugün itibariyle başladı. Yükseköğrenim VGM burs başvuruları Kasım ayının 15'ine kadar www.vgm.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. KYK'dan burs alan öğrenciler VGM bursundan yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları,Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız ödeneklerdir. Peki VGM bursuna kimler başvurabilir? VGM bursu KYK bursuna engel mi? İşte merak edilen soruların cevapları...

VGM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlar nispetinde, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

VGM bursu başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

VGM BURSU KYK BURSUNA ENGEL Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir.

KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

VGM BURSU NE KADAR 2021-2022?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim VGM Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları Kasım ayının 15'inde başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirmeyle birlikte açıklanacak. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM bursu verilmediğinden, "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

VGM Bursu almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

VGM Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin paraları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.