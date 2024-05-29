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Eğitim

Yaklaşık 720 bin öğretmene yeni müfredat eğitimi! 9 Eylül 2024'ten itibaren uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları' başlatıldı.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Yaklaşık 720 bin öğretmene yeni müfredat eğitimi! 9 Eylül 2024'ten itibaren uygulanacak
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül 2024'ten itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, alanında öğretim programı değişen tüm alan öğretmenlerine yönelik yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı.

Öğretmenlere yönelik ilk eğitimler, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursu" ile başlatıldı.

Bu kapsamda öncelikle 9 bini aşkın öğretmen, bir hafta süresince 40 saat sürecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursuna alınacak. Eğitici eğitimleri için toplam 61 farklı kurs programı planlandı.

Öğretmenlerin yeni müfredata yönelik eğitici eğitimi kursları, eğitim öğretim döneminin sona ereceği 14 Haziran itibarıyla tamamlanacak.

- MAHALLİNDE KURSLAR, 2 EYLÜL İTİBARIYLA MESLEKİ ÇALIŞMA DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitici eğitimi alan bu öğretmenler, görev yaptıkları illerde alanlarında yapılan müfredat değişikliklerine yönelik mahalli olarak yaklaşık 720 bin öğretmene eğitim verecek. Mahallinde verilecek kurslar 2 Eylül itibarıyla başlayacak mesleki çalışma döneminde yürütülecek.

Yeni müfredat eğitici eğitimlerini, program çalışmasında görev alan akademisyenler ve uzmanlar verecek.

- OKUL YÖNETİCİLERİ DE EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSUNA KATILACAK

Bakanlık ayrıca, okul ve kurum yöneticilerine yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Yönetimi Eğitici Eğitimi Kursu" planlaması yaptı.

Bu kapsamdaki kurslara 1120 okul yöneticisi katılacak. Eğitici eğitimi kursunu tamamlayan bu yöneticiler, toplam 94 bin 246 olan okul ve kurum yöneticisine mahallinde eğitim verecek.

- KURSLARDA HANGİ BAŞLIKLAR YER ALACAK?

Bakanlığın düzenlediği 40 saatlik eğitici eğitimi kurslarında, yeni müfredatla ilgili detaylar yer alacak.

Bu kapsamda, kurslarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatın amaçları, felsefesi, hedeflediği öğrenci profili, temel ilkeleri, önemi anlatılacak.

Yeni müfredatın beceriler çerçevesine, öğrenme çıktılarına, süreç bileşenlerine, öğrenme öğretme yaşantılarına, programlar arası bileşenlere yönelik yapısının açıklanacağı kurslarda, programın uygulanmasına ilişkin esaslar hakkında bilgiler verilecek.

Öğretim programlarında yapılan değişikliklerin inceleneceği kurslarda, örnek tema uygulamaları, yeni yapı doğrultusunda ders planı hazırlama ve sunma, ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda örnek uygulamalara yer verilecek.

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