25 Haziran 2021 Cuma 13:48 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 13:48

Yarınki sınavın ne için olduğu vatandaşlarca merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine gidecek olan adaylar, sınavda başarılı olmak için ter dökecek. ÖSYM, sınav öncesi yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin hatırlatmada bulundu. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Sınav, 3 oturum halinde uygulanacak olup, ilk oturum Cumartesi 10.15'te, ikincisi Pazar günü 10.15'te, son oturum ise Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak. Peki Yarın ne sınavı var? Bu hafta sonu ne sınavı var 2021? İşte detaylar..

YARIN NE SINAVI VAR?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.

YKS SAAT KAÇTA?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak.

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'de uygulanacak.

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'de uygulanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YKS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı YKS'ye girecek öğrenciler ve yakınları için genelge yayınladı.

Genelgeye göre , 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindekiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak, aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak. Sınava girecek adayların acil işleri için nüfus müdürlükleri açık olacak. Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00 18.00 saatleri arasında açılabilecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

- Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.