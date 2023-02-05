Yarıyıl tatilinin son günü kar yağışı etkili oldu! 1 ilimizde okullar tatil edildi

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi 20 Ocak'ta sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulunun kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs düzenledi. Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" alanlarında açıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlandı.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından yarın tekrar okullarına gitmeye başlayacak.

Öğrenciler, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatillerini yapacak, eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.

İkinci yarıyılın başlamasıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak ücretsiz yemek uygulamasına da geçilecek.

BİTLİS'TE KENT MERKEZİ VE 3 İLÇEDE OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ



Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.