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Eğitim

YDS 1 2020 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi değişti: İşte YDS 1'in yeni tarihi

Çin'de bulunan Vuhan kentinden dünyaya bir kabus gibi yayılan Corona virüsünün ülkemizde de görülmesi sonrası tedbirler kapsamında bir dizi önlem alındı. Bu tedbirlerin eğitim alanında da olacağını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün sınav tarihleriyle ilgili tarih değişikliklerinin de söz konusu olabileceğini belirtmişti. Bu kapsamda ÖSYM beklenen sınav açıklamasını bugün yaptı ve sınav takviminin değiştiğini belirtirken bundan 9 sınavın etkilendiğinin altı çizildi. Ertelenen 9 sınavdan biri de 2020 YDS 1 sınavı oldu. Peki YDS 1 ne zaman yapılacak? İşte yeni sınav tarihi

19 Mart 2020 Perşembe  10:48 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:48
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ÖSYM 2020 sınav takviminin değiştiğini resmen duyurdu. Bu kapsamda yapılan son dakika açıklamasına göre 9 sınav bu değişiklikten etkilenmiş oldu. Corona Virüsünün dünyada hızla yayılması ve ülkemizde de görülmüş olması nedeniyle alınan önlemler kapsamında 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS 1) in de sınav tarihi ertelendi.

YDS 1 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı dil sınavına girecek olan vatandaşların corona virüs ertelemeleri sonrasında merak ettiği YDS 2020 ne zaman yapılacak sorusu da ÖSYM’nin açıklaması ile cevabını buldu. YDS 1’in yeni sınav tarihi ÖSYM’nin belirlediği yeni 2020 sınav takvimine göre 17 Mayıs 2020 oldu.

İŞTE CORONA VİRÜS NEDENİYLE DEĞİŞEN SINAV TARİHLERİNİN AÇIKLANDIĞI YENİ 2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ BİLGİLENDİRMESİ:

Corona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

• - 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

• - 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

• - 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,

• - 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

• - 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

• - 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

• - 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

• - 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

• - 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

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