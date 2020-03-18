YDS 2020 ertelenecek mi? 2020 YDS ne zaman yapılacak?

18 Mart 2020 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:31

2020 YDS ertelenecek mi? sorusunun yanıtı tüm sınava girecek olan adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'de corona virüsü önlemleri ve tedbirleri alınmaya devam ediliyor. 81 il valiliğine coronavirüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi ve birçok faaliyet alanı geçici süreliğine kapatıldı. Gözler 12 Nisan'da yapılması planlanan YDS sınavına çevrildi. YDS 202'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YDS 2020 ERTELENECEK Mİ?

YDS 2020 tarihi ile ilgili bir erteleme söz konusu değil. Konuyla ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

2020 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 12 Nisan'da uygulanacak.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

YDS İLE E-YDS'NİN FARKI VAR MIDIR?

YDS ile e-YDS arasındaki tek fark; e-YDS'nin bilgisayar üzerinden yapılmasıdır. Sınav soruları, sınav süresi, sonuçların geçerlilik durumu vs. gibi tüm konularda her iki sınav da tamamen aynıdır.

YDS / E-YDS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu sınava; KPSS lise adayları, KPSS önlisans adayları, üniversite 3 veya 4'üncü sınıfta okuyanlar, KPSS lisans adayları, KPSS A grubu adayları, kamu personelleri, yüksek lisans adayları, araştırma görevlisi olmak isteyenler, doktora adayları, doçent adayları, sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyenler, yurt dışında bir yükseköğretim programını bitiren ve denklik almak isteyenler başvurabilirler.