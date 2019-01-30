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ÖSYM'nin düzenlediği Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenlediği 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta yapılacak.
 
Sınav başvuruları 6 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
 
Adayların başvuru sürecinde 2019-YDS/1 Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.

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