ÖSYM'nin düzenlediği Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenlediği 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı.
- AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta yapılacak.
Sınav başvuruları 6 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2019-YDS/1 Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.
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