Büyük bir heyecanla beklenen YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS sınav sonuç sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. 01 Aralık 2019 tarihinde ingilizce dilinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

01 Aralık 2019 tarihinde ingilizce dilinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YDS NEDİR?

YDS sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavıdır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.