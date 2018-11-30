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YEE Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 26 Ocak 2019'da düzenlenecek Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başvuruları 3-28 Aralık arasında yapılacak.

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Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, okuma, dinleme, yazma ve konuşma olarak 4 temel dil becerisinin ölçüldüğü 26 Ocak 2019'da yapılacak TYS sınavı için başvurular 3-28 Aralık tarihleri arasında alınacak. 

Sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlilik Sınavı, yılda 3 kez yapılıyor.

Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlilik Sınavı ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

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