İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2024 Pazar / 27 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Yeni müfredat, Maarif Modelinin ruhu... Bakan Tekin eğitim gündemine dair her şeyi Fadime Özkan'a anlattı
Eğitim

Yeni müfredat, Maarif Modelinin ruhu... Bakan Tekin eğitim gündemine dair her şeyi Fadime Özkan'a anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez kademeli olarak uygulamaya geçecek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin merak edilen soruları Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan'a cevapladı.

Star Gazetesi1 Eylül 2024 Pazar 14:06 - Güncelleme:
Yeni müfredat, Maarif Modelinin ruhu... Bakan Tekin eğitim gündemine dair her şeyi Fadime Özkan'a anlattı
ABONE OL

Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, ders zilinin çalmasına bir hafta kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret ederek merak edilenleri sordu.

Bakan Tekin, ailelerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez kademeli olarak uygulamaya geçecek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, neden bir müfredat değişikliğine gittiklerini, neyi değiştirip neyi getirdiklerini, Maarif Modelinin ruhunu, iddiasını, hedeflediği öğrenci profilini, modele getirilen eleştirileri, dijitalleşmenin zararlarına karşı Milli Eğitim Bakanlığı olarak neler yaptıklarını, öğretmen mülakatlarını ve FETÖ'ye karşı alınan tedbirleri anlattı.

Cevapları yarın bu röportajda bulacaksınız.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
  • Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan
  • Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.