Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, ders zilinin çalmasına bir hafta kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret ederek merak edilenleri sordu.

Bakan Tekin, ailelerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez kademeli olarak uygulamaya geçecek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, neden bir müfredat değişikliğine gittiklerini, neyi değiştirip neyi getirdiklerini, Maarif Modelinin ruhunu, iddiasını, hedeflediği öğrenci profilini, modele getirilen eleştirileri, dijitalleşmenin zararlarına karşı Milli Eğitim Bakanlığı olarak neler yaptıklarını, öğretmen mülakatlarını ve FETÖ'ye karşı alınan tedbirleri anlattı.

Cevapları yarın bu röportajda bulacaksınız.