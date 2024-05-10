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Eğitim

Yeni müfredat taslağına yoğun ilgi: 67 binin üzerinde görüş ve öneri bildirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni müfredat taslağıyla ilgili 67 bin 284 görüş iletildi.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 23:36 - Güncelleme:
Yeni müfredat taslağına yoğun ilgi: 67 binin üzerinde görüş ve öneri bildirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla hazırlanan yeni müfredat taslağı, 26 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde askıya çıkarıldı.

Bu süreçte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, tüm eğitim paydaşlarını katkı sunmaya davet ettiği müfredat taslağıyla ilgili 67 bin 284 görüş iletildi, taslak 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilecek.

Bu aşamaların ardından son şekline ulaşacak yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • MEB müfredat
  • Eğitim reformu

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