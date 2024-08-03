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Eğitim

Yeni müfredattaki becerilerin PISA yeterlik düzeyi ile ilişkilendirilmesi raporu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Yer Alan Becerilerin PISA Yeterlik Düzeyleri ile İlişkilendirilmesi' raporu yayımlandı.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 15:07 - Güncelleme:
Yeni müfredattaki becerilerin PISA yeterlik düzeyi ile ilişkilendirilmesi raporu yayımlandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışma, öğretim programlarının uluslararası geçerliğinin ortaya konulması amacıyla yapıldı.

Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından nitel bir çalışma olarak tasarlanan araştırmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaokul Matematik ve Fen Bilimleri ile İlkokul ve Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programları'nda bulunan kavramsal ve alan becerileri ile PISA matematik, fen ve okuma becerileri yeterlik düzeylerinin içeriksel ve yapısal özellikleri temel alındı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersi Öğretim Programları'nın başarılı bir şekilde yürütülmesi halinde PISA yeterlik düzeylerinde ele alınan üst düzey becerileri geliştirmede etkili olabileceği ve söz konusu öğretim programlarının kademeli geçişinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek PISA döngüsünde yeterlik düzeylerinde artış görüleceği bekleniyor. "

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • PISA
  • müfredat

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